Di Giorgio carica il Rione Terra: con Genzano è un big match

Dopo l’esaltante vittoria con l’Olimpica Avellino, ottenuta la PalaErrico al termine di un derby a dir poco spettacolare, primo impegno fuori regione per la Bava Rione Terra attesa domani, sabato 27 novembre, dalla BCC Colli Albani Volley School Genzano di Roma, attualmente terza forza del girone I del campionato di serie B. Prevista, come di consueto, la diretta streaming del match sulla pagina facebook Rione Terra Volley Pozzuoli con collegamento pochi minuti prima delle 18:00, orario del fischio d’inizio. La sfida è valida per il 7^ turno del girone I del campionato nazionale di serie B.

Quella con i laziali, reduci dal K.O. per 3 set a 0 sul campo della capolista Sacs Napoli, sarà da considerarsi a tutti gli effetti un big match con i flegrei invece che scenderanno in campo con l’obiettivo di strappare un altro risultato positivo per continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Tra le fila della squadra allenata da mister Michele Romano è Giovanni Di Giorgio, neo palleggiatore dei flegrei, a presentare la gara: “Le sfide in trasferta sono sempre un’incognita soprattutto nella fase iniziale del campionato, inoltre Genzano è tra le squadre più forti del girone e che può puntare al salto di categoria. Il nostro obiettivo è strappare punti su un campo molto difficile. Sarà un big match, loro vorranno sicuramente riscattare la sconfitta subita sul campo della Sacs Napoli noi invece dimostrare che possiamo fare bene anche in questo tipo di partite. C’è da dire che non siamo ancora al 100% però nei momenti di difficoltà abbiamo dimostrato carattere e innalzato il nostro livello nei singoli e come squadra, riuscendo ad avere sempre la meglio, non solo con Avellino ma anche in precedenza. Abbiamo un grande potenziale, questo spirito servirà soprattutto in sfide come quella di domani”.