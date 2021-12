Bava Rione Terra, si torna in campo: Flegrei attesi dal Marino

Dopo il rinvio del match con il Volley Anguillara, che si recupererà il 22 dicembre, torna in campo la Bava Rione Terra Pozzuoli Volley per il nono turno del girone I del campionato di serie B. Nuova trasferta laziale per gli uomini di coach Michele Romano, impegnati domani (ore 16:30) sul campo del Marino Pallavolo.

Prevista, come di consueto, la diretta streaming della gara sulla pagina Facebook Rione Terra Volley Pozzuoli.

Quello nei castelli romani sarà un altro banco di prova per Di Santi e compagni, reduci dal blitz in casa del Genzano e tra le fila dei gialloblu e il presidente Giovanni Coratella a fare un primo bilancio e presentare la gara: “Ovviamente siamo soddisfatti del percorso fatto finora, la squadra con l’ultimo innesto Salvatore Roberti è ancora più competitiva. Il gruppo è molto unito e lavora in sintonia con coach Romano, c’è entusiasmo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non vogliamo fissarci obiettivi a lungo termine, è ancora presto, la stagione è lunga. Domani ci attende un altro banco di prova in trasferta con Marino, l’obiettivo è quello di tenere il passo delle prime in classifica”.