Bava Rione Terra di scena in costiera. Piccolo: "Felice di essere tornato qui"

Dopo la bella vittoria casalinga con la Virtus Volley Paglieta, valsa la quarta vittoria di fila, la Bava Rione Terra Volley, affronta in trasferta domani (domenica 14 novembre) il Volley Meta. Una partita da non sottovalutare per la squadra di coach Romano, al comando del girone I del campionato di serie B, contro una neopromossa che si candida ad essere la mina vagante del torneo, con il team costiero reduce dalla vittoria per 3 set a 0 sul difficile campo dell’Ischia Pallavolo. Il match, fischio d’inizio alle ore 18:00, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Rione Terra Volley Pozzuoli

Tra le fila dei gialloblu c’è tanto entusiasmo per l’ottimo avvio di campionato ma anche umiltà. “La vittoria con Paglieta ci dà ulteriore fiducia ed entusiasmo, siamo però consapevoli che abbiamo tanto potenziale e parecchi margini di miglioramento – spiega Matteo Piccolo, nuovo centrale in forza al Rione Terra tra i più positivi in questo avvio di stagione – con Meta ci attende un altro test importante, in costiera, territorio che ha una forte tradizione pallavolistica, non è mai semplice giocare inoltre andremo ad affrontare una squadra molto giovane ma ricca di talento e che soprattutto in casa si esalta facilmente, sarà quindi importante l’approccio. Il mio ritorno al Rione Terra? A distanza di anni ho trovato una società cresciuta molto, ancora più ambiziosa ed organizzata per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono contento di essere tornato a Pozzuoli, con coach Romano c’è stata sintonia dal primo allenamento così come con i miei nuovi compagni. Siamo un gruppo di amici oltre che una squadra, questo aspetto può essere decisivo per il nostro cammino”.