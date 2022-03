B1: la vendetta di Arzano, il derby è della Luvo Barattoli che regola Fiamma Torrese in 3 set

Un derby che non ha tradito le attese. La Luvo Barattoli Arzano ha vendicato la sconfitta dell’andata, regolando in tre set la Givova Fiamma Torrese che ha dimostrato di poter competere contro le padrone di casa solamente nel terzo parziale, forse un po’ tardi per azzardare una rimonta. Ritmo e divertimento caratterizzano il primo set della sfida del PalaRea. Fiamma Torrese passa subito in vantaggio, poi subisce la rimonta di Arzano e si arriva fino al 12-8 per le padrone di casa.

Ci prova Capitan Boccia a dare la scossa alle ragazze di coach Salerno, ma non serve. La Luvo Barattoli allunga il parziale, è 18-10 e poi anche 20-14. Il 25-15 per la squadra di casa dimostra che c’è stato subito un divario netto. Inizio di secondo set che sorride nuovamente ad Arzano, 9-3. Figini vuole invertire il trend e mette a referto un punto attaccando in primo tempo. Prisco svetta e fissa il punteggio sull’11-6. La Fiamma Torrese attacca forte con Boccia e si porta a -4, ma la Luvo Barattoli riesce sempre a rimanere davanti.

Le padrone di casa battono in maniera potente, Tardini fa buona guardia cercando di evitare il peggio, peccato che il punteggio sia nuovamente impietoso: 25-17 e 2-0 per Arzano. Fiamma Torrese prova allora a scombinare i piani del derby: dopo l’equilibrio iniziale, la Luvo Barattoli trova un buon allungo per il 18-7. Coach Salerno chiama il time-out per riordinare le idee e dare nuove indicazioni alle sue giocatrici, purtroppo la rimonta riesce soltanto a metà.

Il 25-20 rappresenta il parziale più equilibrato della giornata e Arzano lo ha conquistato con la solita caparbietà. Al PalaRea è quindi cominciata la festa per un successo che permette alle ragazze di coach Piscopo di agganciare in classifica proprio Fiamma Torrese. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-GIVOVA FIAMMA TORRESE (25-15, 25-17, 25-20)

ARZANO: De Siano, Piscopo V. (L), Passante, Aquino, Suero, Michelini, Palmese, Mautone, Rinaldi, Dello Iacono, Putignano. All. Piscopo A.

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno