B1: Fiamma Torrese si inchina di fronte alla capolista in un PalaPittoni infuocato

Givova Fiammatorrese

La stagione della Givova Fiamma Torrese termina con una sconfitta interna in uno splendido PalaPittoni: di fronte c’era la fortissima capolista Akademia Messina che ha dimostrato per quale motivo ha mantenuto il primo posto del girone F della B1 per tutti questi mesi. Primi punti giocati a livelli altissimi, con un grande ace di Capitan Boccia che porta la Fiamma sul punteggio di 7-5. Le ospiti però sembrano essere un passo avanti e si portano sul 12-16 senza troppi problemi.

Le padrone di casa sono state spinte da un caloroso pubblico e hanno provato ad accorciare le distanze: un grande attacco di Campolo permette alle campane di arrivare fino al -3, ma la formazione siciliana ha allungato il passo in modo determinante. La GFT non è riuscita ad arrestare le avversarie che si sono portate a casa il primo set con il punteggio di 15-25. Inizio di secondo set col botto della Fiamma Torrese che si porta sul punteggio di 4-0.

Le avversarie però non ci stanno e riescono a recuperare fino al 5-5. Continua la sua corsa l’Akademia che si porta avanti sul punteggio di 11-14. Le distanze vengono ridotte grazie a un prezioso ace di Prisco (17-18). Purtroppo la capolista si è rivelata avere una marcia in più chiudendo il secondo set sul punteggio di 19-25. Nel terzo parziale Messina si porta avanti sul punteggio di 1-6. Fiamma Torrese prova ad accorciare le distanze: 10-12 al PalaPittoni.

Le padrone di casa combattono e riescono a portarsi sul punteggio di 16-16, anzi c’è persino il sorpasso con un grande attacco di Campolo per il 20-18. Il 24-23 fa sognare le padrone di casa, ma il risultato non si dimezza. Messina non ci sta e con le unghie e con i denti riesce a strappare il set fino al 27-25 e al 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

Givova Fiamma Torrese - Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna: 0-3 (16-25, 19-25, 25-27)

Fiamma Torrese: Campolo 12, Prisco 12, Vujko ne, Boccia (C) 10, Perna 1, Figini 4, Manto ne, De Girolamo 1, De Luca Bossa 1, Tardini 0, Pernice ne. All. Salerno.

Akademia Sant’Anna: Varaldo 13, Fabbo 0, Composto 10, Martilotti 10, Anselmo ne, Muzi (C) 1, Quarto 0, Iannone 3, Liguori 10, Garofalo 1, Pisano ne, Cardoni 6. All. Gagliardi, Ass. Mori