B1: una Fiamma Torrese bella da impazzire domina il derby contro San Salvatore Telesino

Squadra in casa

Squadra in casa Forex S. Salvatore

La Givova Fiamma Torrese trova un importante, e netto, successo in casa della temibile San Salvatore Telesino. La squadra allenata da Coach Adelaide Salerno ha chiuso la pratica in 3 set, imponendo la propria pallavolo sul taraflex avversario. In gran spolvero il sestetto oplontino che ha chiuso con i seguenti finali: 25-27, 13-25 e 21-25. Un derby è sempre un derby, anche se la distanza tra Torre Annunziata e la stessa San Salvatore è di oltre 70 chilometri.

La formazione campana ha dimostrato di essere in un buono stato di forma, come emerso anche alla fine del 2022 e con la chiusura del girone d’andata. Il primo set di ieri è stato forse il più complicato, conquistato ai vantaggi dalle ragazze torresi con grande determinazione. Al grande equilibrio di questo parziale ha fatto da contraltare il dominio della Fiamma in quello immediatamente successivo. Le ospiti hanno lasciato alle padrone di casa appena 13 punti, la conferma di una pallavolo sempre frizzante e imprevedibile. Nella terza frazione di gioco la situazione è stata gestita con la necessaria tranquillità che ha garantito un buon margine nel finale e soprattutto il meritato 3-0.

Con questa vittoria la squadra è salita a quota 17 punti, agganciando nella classifica del girone E della Serie B1 di volley femminile proprio la Forex Olimpia. Laconica coach Salerno a fine gara: “Faccio i complimenti alla mia squadra perché sta lavorando bene”. Fra una settimana è in programma una sfida non semplice: al PalaPittoni arriverà la Narconon Melendugno, determinata a non farsi sfuggire il treno play-off. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-GIVOVA FIAMMA TORRESE 0-3 (25-27, 13-25, 21-25)

SAN SALVATORE: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno