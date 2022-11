B1: il derby del riscatto per la Fiamma Torrese, sbancata Baronissi in 4 set

Al Pala Irno “Nando Nobile” è andata in scena la sfida valida per l’ottava giornata di campionato tra Polisportiva Due Principati e Givova Fiamma Torrese, un derby molto atteso e delicato. In quel di Baronissi le oplontine sono andate a caccia dei 3 punti e sono riuscite a portarli a casa grazie ad una prestazione di rilievo. Il primo set porta la firma di Pezzotti & Company: 22-25.

Poi la squadra locale ha rimesso in equilibrio il match, vincendo il secondo parziale con un netto 25-15. Ma il sestetto di coach Salerno ha dimostrato ieri di avere una grande fame di vittorie e ha messo con convinzione la freccia, chiudendo le successive due frazioni di gioco, rispettivamente con un 19-25 e un 21-25. Si tratta di un successo importante per la formazione di Torre Annunziata che ora deve mantenere la testa bassa e lavorare, per alimentare ulteriormente le proprie ambizioni di classifica.

Dopo un inizio non proprio promettente, le campane stanno provando a risalire in classifica. Con il successo di ieri, i punti totali sono 6, poco al di sopra della zona rossa del girone E della B1 di volley femminile. Fra una settimana la Fiamma Torrese osserverà un turno di riposo, mentre tornerà in campo sabato 10 dicembre nel difficile scontro diretto contro il Duo Rent Terrasini, in Sicilia. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI-GIVOVA FIAMMA TORRESE 1-3 (22-25, 25-15, 19-25, 21-25)

P2P: Liguori, Silvestrini, Vianello (L), Simoncini, Marchesano, Andeng, Grillo, Sanguigni, Alikaj, Napolitano, Staffini. All. Castillo

FIAMMA: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Cingolani, Azzurro, Capasso, Manto. All. Salerno