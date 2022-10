Volley femminile B1: Arzano spegne la Fiamma e fa suo il derby

Il campionato di B1 non poteva cominciare con una sfida migliore per quel che riguarda il girone E. Luvo Barattoli Arzano e Givova Fiamma Torrese si sono sfidate al PalaRea in un derby napoletano che non ha tradito le attese. La voglia di non fallire già al primo atto della nuova stagione ha regalato ai tifosi una partita interessante e spesso dal punteggio incerto, anche se ad esultare sono state soltanto le padrone di casa. Arzano si è infatti imposta in tre set, un esordio che non poteva essere più positivo, con la consapevolezza di poter giocare nuovamente un ruolo determinante in questo girone.

Il derby ha fatto subito capire che le ragazze di coach Piscopo avevano tutta l’intenzione di far valere il fattore casalingo e l’allungo iniziale ne è stato la chiara testimonianza: la Luvo Barattoli è andata sul 12-7, allungando di continuo e creando un divario praticamente incolmabile (17-8, 18-10, 20-11 e 22-12). Sul 24-13 è stato semplice gestire le undici palle set, la seconda delle quali ha portato al provvisorio 1-0. Dalla Fiamma Torrese di coach Salerno ci si è quindi aspettati una reazione immediata e così è stato. Le ospiti hanno provato a mettere la freccia e i parziali di 7-2 e 10-6 hanno fatto immaginare una stracittadina equilibrata.

In realtà Arzano non si è mai persa d’animo e ha recuperato fino al 13-13, prima del sorpasso e del nuovo pareggio. La Luvo Barattoli ha accumulato un nuovo vantaggio che è stato sufficiente per concludere in scioltezza anche questo parziale e il 25-21 finale ha sancito il 2-0. Nella terza frazione di gioco si è assistito a una nuova partenza sprint delle ospiti di Torre Annunziata (3-0, 6-3 e 11-5), poi la luce si è spenta per l’ennesima volta per la Givova. Le padrone di casa hanno sfiorato il pareggio per poi riprendere il risultato (14-14) e conquistare il primo vantaggio del set.

Il parziale è rimasto equilibrato a lungo (19-19, 22-22) e sul 24-22 per Arzano i giochi sembravano fatti. Fiamma Torrese ha avuto un ultimo sussulto, annullando i due match point e prolungando l’incontro ai vantaggi. Sono bastati due scambi, però, per confermare che oggi le arzanesi ne avevano di più, con il punto decisivo realizzato da Marianna De Siano. È stato un 3-0 meritato, con Giovanna Aquino in grande spolvero, mentre dall’altra parte Campolo e Figini non si sono mai arrese. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-0 (25-14, 25-21, 26-24)

ARZANO: De Siano 10, Piscopo V. (L), Passante 9, Aquino 19, Suero 7, Allasia 4, Bianco 4, Rinaldi, Putignano 7, Palmese 4. Non entrate: Silvestro, Carpio, Lavagna (L), Dello Iacono. All. Piscopo

FIAMMA TORRESE: Campolo 17, Prisco (L), Vujko 3, Pezzotti, Simpsi 12, Figini 8, Cingolani 9. Non entrate: Azzurro (L), Capasso, Manto. All. Salerno.