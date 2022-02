B1: Arzano si aggiudica il derby con San Salvatore Telesino, 3-1 e zona play-off in vista

C’era voglia di riscatto, di un grande riscatto e l’occasione non poteva che essere il derby campano. La Luvo Barattoli Arzano ha dimenticato in fretta la delusione di una settimana fa (0-3 in trasferta contro la capolista Akademia Messina) e lo ha fatto nel migliore dei modi, regolando con un bel 3-1 la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Il primo set è a senso unico in favore della Luvo Barattoli Arzano. Il tempo di concedere un paio di giocate alle rivali e poi arrivano subito costanza e concentrazione. In avvio la squadra di coach Antonio Piscopo mette a segno il break che condizionerà l’intero parziale.

Servite da Ilaria Michelini si fanno valere Palmese (4 punti) e Passante (6). Più delle altre andranno a bersaglio nella prima frazione dell’incontro. Il tecnico ospite Francesco Eliseo è costretto a giocarsi entrambi i time-out abbastanza presto. Arzano amministra e arriva ben organizzato fino al 22-17. Basta spingere sull’acceleratore e arriva anche la prima palla set grazie ad un errore di Federica Matrullo che manda in rete il pallone. Chiude un muro di Jazmin Suero De Leon 25-18 in 23’.

L’unico peccato veniale arriva nel secondo set. Andamento equilibrato (9-9) fino a quando la Forex inizia ad accumulare qualche punto di vantaggio, costringendo l’Arzano ad inseguire (16-20). Su questo risultato coach Piscopo blocca il tempo prima che la situazione diventi ancor più calda. Il time-out fa bene alla Luvo Barattoli che mette a segno una striscia importante (5-0) fissando il punteggio sul 21 pari. Una rincorsa che costa in lucidità alle padrone di casa che diventano ingenue e commettono errori fatali che costano il set. Terzo set di nuovo a senso unico.

La Luvo Barattoli non sbaglia più e fila diritto per la sua strada. Passante continua la sua collezione personale di punti andando a bersaglio per 9 volte. Acquisito il primo vantaggio sul punteggio di 8-4, la squadra di casa amministra e si presenta da sola sotto lo striscione del traguardo. Finisce 25-15. Nel quarto set San Salvatore Telesino non c’è più in campo. Lo si nota fin dal filotto iniziale a cura di Marianna De Siano che porta subito il punteggio sul 4-0. Dopo il time-out arriva il tentativo di reazione delle ospiti che rosicchiano qualche punticino 11-6 prima di alzare bandiera bianca ed arrendersi con ben 15 punti di scarto: 25-10. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-1 (25-18, 22-25, 25-15, 25-10)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 13, Piscopo V. (L), Passante 18, Aquino 9, Suero 11, Michelini 6, Palmese 12. Non entrate: Mautone, Rinaldi, Dello Iacono, Fusco, Putignano. All. Piscopo

Forex San Salvatore Telesino: Moretti (L), Del Vaglio 1, Biscardi L. 13, Matrullo 9, Cassone 11, Sanguigni 11, Labianca 7, Biscardi G.. Non entrate: Fuoco, De Angelis, Romano, Lamparelli. All. Eliseo