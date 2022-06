Giovane e ambiziosa: Arzano alla prova della finale territoriale Under 19

Mancano pochissime ore alla finale territoriale dell’Under 19 di volley femminile che vedrà confrontarsi la Luvo Barattoli Arzano e il Consorzio Volley Napoli. È una gara molto attesa e in programma presso la palestra “Meriggioli” del PalaVesuvio di Ponticelli, in programma dalle 19:30 di oggi, giovedì 16 giugno 2022. Arzano vuole confermare di essere una squadra di livello per quel che riguarda l’ambito giovanile e già il raggiungimento di questa finale è la testimonianza che il lavoro fatto dalla società campana è encomiabile.

Inoltre, si stanno mettendo in mostra delle atlete che potranno tornare molto utili per la prima squadra che milita nella Serie B1 e che nel campionato 2021-2022 ha dato filo da torcere a roster con maggiore esperienza. La vincente della finale odierna andrà di diritto alle Final Four regionali che faranno da preambolo allo scudetto dell’Under 19.