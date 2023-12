Serie B, Geko di scena a Fiorenzuola, Dri: "Lucidità e solidità"

Torna in campo domani sera alle 18 la Geko Sant’Antimo, impegnata sul campo del Fiorenzuola nell’anticipo della 12^ giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Per i ragazzi di coach Gandini una tappa significativa che arriva dopo il ko interno subito da Piacenza domenica scorsa, una partita da provare a vincere per muovere la classifica prima della sfida alla capolista Montecatini di mercoledì prossima. Ma ovviamente sarà tutt’altro che semplice, come sempre in questo Girone A che continua a regalare equilibrio e sorprese. L’avversaria di turno, la Fiorenzuola di coach Dalmonte, ha otto punti in classifica sei dei quali conquistati al PalArquato con Desio, Cassino e Caserta. Un osso duro dunque, che gioca un basket veloce e aggressivo e che manda stabilmente tre giocatori in doppia cifra: si tratta della guardia croata Emir Sabic (14.5 punti con il 39% dall’arco), delle ali Jacopo Preti (13.3 con 3.8 rimbalzi) e Federico Ricci (10.5 con il 44% da tre), quest’ultimo alla quinta stagione con i Bees. Il miglior rimbalzista è Magaye Seck, e un apporto importante lo offrono anche Voltolini e Venturoli senza dimenticare il talentuoso Noah Giacchè.



Qui Geko – Altro giro, altro crocevia per Cantone e compagni, costretti ancora a rincorrere la classifica dopo la sconfitta last minute con Piacenza di domenica scorsa. Un Ko che rende la trasferta emiliana di Fiorenzuola ancora più importante per il cammino dei santantimesi. “Arriviamo da una partita che avevamo quasi vinto, e che poi abbiamo compromesso con 3-4 errori consecutivi che ci sono costati il risultato – dice Filiberto Dri-. Questo campionato è così, tosto ed equilibratissimo, si vince sui dettagli, con solidità e lucidità nei momenti chiave, e noi su questo evidentemente dobbiamo ancora crescere.Ci stiamo lavorando, lo abbiamo fatto anche questa settimana per preparare questa trasferta a Fiorenzuola: loro sono ben allenati, noi dovremo imporre il nostro ritmo e limitare gli errori. Vogliamo sbloccarci in trasferta dove nelle ultime uscite non siamo stati convinenti. La stagione è ancora lunga, migliorando nelle cose che fin qui non hanno funzionato possiamo ancora dire la nostra”. La guardia udinese, alla seconda stagione a Sant’Antimo, è a -6 punti da quota 500 realizzat in maglia Geko.

L’Appuntamento – Si gioca al PalArquato di via Carlo Colla, a Castell’Arquato (PC), domani alle ore 18:00. Arbitreranno i Signori Luca Rezzoagli di Rapallo (GE) e Tommaso Mammola di Chiavari (GE). La gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su LNP Pass.