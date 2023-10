Geko Sant'Antimo: Continua la collaborazione con KFC

Ancora una conferma nel team di sponsor della PSA. KFC, brand di fast food conosciuto in tutto il mondo che ha aperto qualche mese fa il suo primo ristorante a Sant’Antimo, ha infatti rinnovato e intensificato la sua partnership con il Club e continuerà a figurare con il suo marchio sulle maglie dei nostri ragazzi, che lo porteranno così in giro per l’Italia dei canestri.

Vittorio Di Donato, GM PSA Sant’Antimo – “Avere ancora KFC al nostro fianco ci gratifica, la fiducia che una realtà così prestigiosa ci ha confermato, credendo nel nostro progetto, ci inorgoglisce e ci consente di crescere. Tutto il nostro impegno per ricambiarla lavorando quotidianamente per il raggiungimento di obiettivi sempre più importanti”.



Antonio Laiena, Principal Operator di 2k16 srl, franchisee del marchio KFC per Napoli e Provincia – “Siamo molto contenti di continuare questa avventura al fianco di PSA, realtà con cui condividiamo princìpi e valori. Come loro abbiamo puntato forte su questo territorio e sui suoi giovani, ce ne sono tanti che frequentano il nostro ristorante e altrettanti che ci lavorano, che qui hanno trovato una possibilità per emergere. L’obiettivo ovviamente è quello di continuare a crescere insieme”.