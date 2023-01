Lotto, tre ricchi ambi secchi centrati sulla ruota di Napoli: si festeggia in provincia

Si festeggia con il Lotto in Campania. A Nola, in provincia di Napoli, sono stati centrati nell'ultimo concorso tre ambi secchi (52-65 sulla ruota partenopea) da 10mila euro ciascuno, per un bottino totale di 30mila euro.

Centrata un'importante vincita anche nel 10eLotto: a Napoli - riferisce Agipronews - un fortunato giocatore si è aggiudicato 20mila euro con un 9.