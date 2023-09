Vincenzo Capuano apre nel cuore di Napoli: "Si potrà mangiare anche con 3 euro"

Nuova apertura nel cuore di Napoli per Vincenzo Capuano. Il noto pizzaiolo, campione del mondo di pizza contemporanea, ha lsciato nuovi indizi sui social. Capuano, infatti, ha pubblicato un post che lo mostra nel "cantiere" della nuova pizzeria. Non è stata ancora rivelata la location di quella che sarà la sua 17esima pizzeria, ma l'apertura sembra sempre più vicina.

Nel post Capuano parla di "apertura dell'anno". Quindi, tutto fa pensare che la nuova pizzeria verrà alla luce entro fine 2023. "Se avete un sogno, allora seguitelo. Mi emoziona sapere che in questo momento, ci siano 4 cantieri aperti per 4 nuove aperture. Mi emoziona sapere che stiamo realizzando qualcosa di grande proprio nel cuore di Napoli. dove sarà possibile mangiare anche con 3 euro, oppure sedersi e godersi una pizza contemporanea con vista sui luoghi più iconici della mia amata Napoli. La pizza è di tutti e per tutti", ha scritto.