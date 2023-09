Vincenzo Capuano, la pizza per San Gennaro è un "tesoro": tra gli ingredienti c'è anche l'oro - VIDEO

Sui social è virale un video del noto pizzaiolo partenopeo Vincenzo Capuano. Il campione del mondo di pizza contemporanea a voluto omaggiare - modo suo - il santo patrono di Napoli, preparando una pizza che si è rivelata essere un vero e proprio "tesoro". Tra gli ingredienti usati per condire il disco di pasta, infatti, c'è anche l'oro. Capuano, come mostrano le immagini, ha adagiato sulla pizza - come tocco finale - dei fogli di oro 24 carati.

Non è la prima volta che nei video di Capuano viene fuori l'oro. Il pizzaiolo napoletano, infatti, è rimasto "folgorato" da questo ingrediente dopo un viaggio a Dubai.In quella occasione Capuano provò una delle pizze più costose al mondo che - appunto - viene condita con l'oro.