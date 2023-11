Perché Nennella lascia i Quartieri Spagnoli: "Lunghe attese e persone schiacciate in fila"

La Trattoria da Nennella, come è noto ormai da diversi mesi, sta per cambiare location. Ciro e isuoi ragazzi stanno per trasferirsi, infatti, in piazza Carità dove accoglieranno i clienti in un'ambiente decisamente più fgrande, a due passi dalla centralissima via Toledo. In un post, pubblicato sui social, lo staff si è scusato con chi in queste settimane non è riuscito ad accomodarsi per gustare i loro piatti. E sono proprio questi "disagi" che li avrebbero spinti a trasferire l'intera attività in un nuovo locale.

"Ecco perché cambiamo sede"

"Ringraziamo tutti voi che siete venuti a trovarci in queste ultime settimane. Ci scusiamo con chi non è riuscito ad entrare, con chi ha aspettato troppo tempo in fila schiacciato dalle troppe persone, con chi si è seduto nelle ultime sale ma avrebbe voluto sedersi nella sala principale. Noi tutti questi disagi li vediamo e li abbiamo visti nel corso degli ultimi 2 anni ed è per questo che cambiamo sede, per raccogliervi tutti in un’unica sala, per avere 100 posti in più, per avere una piazza vanti affinché possiate fare una fila senza stare ammassati l’uno sull’altro.

Figuratevi se noi dei Quartieri Spagnoli da generazioni volessimo lasciare la sede storica, ma il momento lo richiede e la nostra scelta, vista la poca distanza che c’è tra la sede storica e la nuova, è stata la scelta più indolore che potessimo fare. Godiamoci queste ultime settimane, ci scusiamo in anticipo se per il vostro troppo amore e quindi per le tantissime presenze qualcuno non riuscirà ad entrare o se ci saranno disagi.

Una cosa importante, quando venite in stato interessante, con anziani che non riescono a stare in fila, con persone non deambulanti o per qualsiasi altro problema, scriveteci in privato qui su Instagram e faremo in modo da garantirvi un ingresso in trattoria il più veloce possibile. Nel salutarvi vi diciamo:”Ricorda, non sei triste, hai solo bisogno di andare da Nennella”".