Social troppo trash, lo sfogo di un tiktoker: "Che vergogna. Napoli non è questa" - VIDEO

Napoli è sempre più protagonista sui social. Molti utenti partenopei hanno trovato la fama sulle piattaforme di ultima generazione, ma non tutto è rose e fiori. In diversi contenuti, infatti, il trash la fa da padrone, scatenando diverse polemiche. L'ultimo a protestare, in ordine di tempo, è il giovane tiktoker Ivan Milano che chiede al noto sito di "bannare tutti" perché "Napoli non è questa".

"Lancio questo messaggio a nome di tutta Napoli, la Napoli perbene, che sa campare. Bannateci da TikTok, fate in modo che da Napoli non sia possibile più scaricarla. Sto vedendo video che mi fanno mettere vergogna. Già siamo una città super giudicata. Non possiamo permettere che nel resto d'Italia ci devono catalogare per questi esseri che girano su TikTok. Ho vergogna e sono più contento se togliete tiktok a tutti, anbche a me. Il napoletano non può essere associato a questi elementi", ha spiegato Ivan.

Sono state tantissime le reazioni alle sue parole. Gli altri utenti, nei commenti, si sono schierati senza mezzi termini dalla sua parte.