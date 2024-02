Rita De Crescenzo difende Tony e Tina Colombo: "Non siamo nessuno per giudicare. Tutti sbagliamo" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Rita De Crescenzo che torna a parlare di Tony e Tina Colombo. In realtà la tiktoker difende a spada tratta il cantante neomelodico e la moglie, finiti al centro di un'inchiesta per camorra e già in carcere da diversi mesi. La De Crescenzo ha voluto, in particolare, rispondere ad un suo follower.

"Voglio rispondere a un signore che ha detto ' Nessuno più li fa i video per Tina e Tony Colombo?'. Lo faccio io. Nessuno sta all'altezza di giudicare. Ok? Nessuno di noi, siamo tutti peccatori sulla Terra. Sbagliare è umano e perserverare è diabolico. E qui su tiktok nessuno può parlare. Dobbiamo stare tutti zitti perché, chi più e chi meno, abbiamo sbagliato tutti. Qualunque sia la situazione sono cose loro. Ma noi non stiamo all'altezza di giudicarli su TikTok. Soprattutto tu", ha detto la De Crescenzo.