I successi azzurri sui banchi di scuola: Il problema di aritmetica sul Napoli diventa virale

L'incredibile campionato del Napoli, forte di addirittura 18 lunghezze di vantaggio sulle seconde dopo l'ultimo successo di Empoli, è diventato un problema di aritmetica.

Il compito, che avrà reso felice più di un alunno, l'ha assegnato la maestra Lella all'istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco. Eccone il testo: "La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?".

Insomma il compito era quello di spiegare, attraverso moltiplicazioni e sottrazioni, il vantaggio del Napoli sulle sue inseguitrici.

Il simpatico problemino di aritmetica (che non tiene conto dei pareggi, ma non sottilizziamo troppo) è quindi poi finito in un post su Facebook che molti, dopo avere commentato divertiti l'iniziativa, hanno deciso di condividere.