Premio Cinema Campania: i riconoscimenti dell'edizione 2023 consegnati a Venezia

Giunto alla settima edizione, il Premio Cinema Campania è un riconoscimento non competitivo alle Istituzioni, aziende, personalità che nel corso dell'anno si sono profuse con il loro lavoro nello sviluppo, nella crescita e nella promozione dell'attività cinematografica ed audiovisiva in Campania conferito in eventi realizzati durante la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival de Cannes. Rientrante nelle attività di promozione cinematografica del Social World Film Festival, la mostra internazionale del cinema sociale di Vico Equense, il Premio Cinema Campania 2023 è stato ritirato da Edoardo de Angelis durante l'80ma Mostra del Cinema di Venezia. Assieme al regista del film d’apertura in concorso - “Comandante” con protagonista Pierfrancesco Favino - il riconoscimento è andato a Francesco Grisi, ceo di EDI Effetti Digitali Italiani che ha curato gli effetti visivi dei film in concorso “Enea” di Castellitto, “Adagio” di Sollima e “Finalmente l’alba” di Costanzo.

All’incontro svoltosi nello spazio dell'Ente Spettacolo hanno partecipato anche Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Regione Campania, il regista Giuseppe Alessio Nuzzo, ideatore e fondatore del Premio, e il giornalista Alessandro Savoia, coordinatore del progetto.

Nell’albo d’oro delle passate edizioni figurano tra gli altri il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, i registi Mario Martone e Daniele Luchetti, gli attori Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Francesco Di Leva, il direttore della fotografia Luca Bigazzi, le giornaliste Piera De Tassis e Laura Delli Colli, il produttore Luciano Stella, il presidente di Rai Cinema, Nicola Claudio, e l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco.

Durante l’evento è stato consegnato anche il Premio speciale industria cinematografica del Social World Film Festival a Francesca Ceccarelli, rappresentante di Adamantis Europe Ltd che ha realizzato del simulacro del sommergibile “Cappellini”, contribuendo in modo significativo alla scenografia del film “Comandante”, e i premi ai vincitori dello Young Film Factory e Z-Pitch Contest con le borse di studio sostenute da Rehau, main partner delle attività in Italia e nel Mondo del Social World Film Festival.