Vincenzo Capuano mette ricotta e pere sulla pizza: "Pronto a metterla a menu". Il web si divide - VIDEO

Sui social è virale un video di Vincnezo Capuano che prepara una nuova particolare pizza. Il noto pizzaiolo, che recentemente ha aperto in piazza Trieste e Trento, ha preparato una pizza condita con ricotta, pere, chicchi di caffè e nocciole. Sui social si legge: "Ricotta e pere.... sì ma sulla mia pizza contemporanea. Che dite, la metto a menù? 13 euro il prezzo consgiliato".

A poche ore dalla pubblicazione del video, il post di Capuano è diventato virale raccogliendo centinaia di commenti. Gli utenti - come già accadde in estate con la pizza con l'anguria - si sono divisi. Da un lato c'è chi sostiene "Buona, ma non chiamatela pizza", mentre dall'altro lato c'è chi sostiene che la preparazione di Capuano possa essere degustata come dolce.