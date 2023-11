Giggiolone apre la sua pescheria: svelata la data dell'inaugurazione

Una grande novità per Giggiolone di "Buongiorno pescheria". Il noto tiktoker, infatti, è pronto ad aprire una sua attività. Ad annunciarlo è lo stesso Giggiolone che, sempre si TikTok, ha mostrato anche una parte interna del suo nuovo locale. Un locale che , stando alla presentazione, ospiterà una pescheria con tanto di cucina.

C'è anche la data di apertura. Giggiolone ha invitato tutti i suoi fan per il prossimo 8 dicembre alle ore 17,30 a Torre Annunziata. "La gioia che sto provando nn ha prezzo e nn finiro mai di ringraziavi che dio vi benedica vi aspetto 8 dicembre alle ore 17:30 Torre Annunziata", si legge in un post che accompagna un video dove Giggiolone si mostra in lacrime per la grande emozione.