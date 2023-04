Vergogna social contro Nancy Coppola: "Puoi fare i film a luci rosse"

Vergogna sui social contro Nancy Coppola. La cantante neomelodica qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram - per festeggiare i 500mila followers su TikTok - delle foto. Le foto la ritraggono mentre indossa un abito scollato attirando l'odio degli haters.

L'abito rosa con ampio décolleté non sembra essere piaciuto a tutti e le critiche non sono mancate. Anche se la maggior parte dei commenti sono stati scritti per fare complimenti, c'è anche chi ha pensato bene di usare parole pesanti contro la cantante. Tra i commenti, infatti, c'è chi scrive. "Ora puoi fare anche i film a luci rosse".

Il commento vergognoso è stato subito segnalato dagli altri utenti che hanno difeso Nancy. La cantante, al momento, non ha replicato.