San Gennaro: tutte le info sul "miracolo laico" di dicembre e il programma completo

Tutto pronto per l'appuntamento di dicembre con San Gennaro, in calendario questo sabato, 16 dicembre. Conosciuta come “miracolo laico” quella del 16 dicembre è la terza delle tre celebrazioni annuali in onore del Patrono. La data si riallaccia a quella dell’eruzione del Vesuvio del 1631, durante la quale i napoletani chiesero e ottennero l'intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare che il magma invadesse la città.

Alla celebrazione saranno presenti i membri della Deputazione, l'organismo laico che ha il compito di promuovere il culto di San Gennaro, di tutelarne le reliquie e di custodire l’inestimabile patrimonio del Tesoro.

Il programma

Ecco come si svolgerà la celebrazione: