Migliori osterie: la Campania stravince per Slow Food. Tutti i nomi

Arriva in libreria la 34sima edizione di Osterie d'Italia, lo storico sussidiario che censisce e racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare. Dall’8 novembre sarà inoltre disponibile, per Android e iOS l’app di Osterie d’Italia 2024, in italiano e, per la prima volta, in inglese.

I numeri di Osterie d'Italia

Sono 1752 i locali segnalati nell’edizione 2024.

"Accanto a osterie, ristoranti, enoteche con cucina, agriturismi, compaiono in numero sempre maggiore tipologie ristorative alternative come pastifici, pub e gastronomie le cui caratteristiche, in primis l’attenzione e l’aderenza al territorio, la selezione di materie prime e l’accoglienza, rientrano a tutti gli effetti nell’idea di osteria così come raccontata dalla guida - spiega una nota - 311 i locali premiati con la Chiocciola, ovvero il massimo riconoscimento assegnato alle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food".

163 i nuovi indirizzi inseriti in guida, a testimonianza di un settore ristorativo in fermento.

La novità: gli inserti

Per la prima volta, i riconoscimenti storici della Chiocciola e della Bottiglia e il più recente Bere Bene (che opera una selezione complessiva di bevande alcoliche e non - birre artigianali, distillati, cocktail ma anche succhi, estratti e infusi), sono stati assegnati anche ai locali segnalati negli inserti, ovvero locali la cui offerta e impostazione sono interpreti di una tradizione gastronomica locale, rintracciabili - ai livelli di eccellenza assoluta - esclusivamente nella regione di appartenenza: per la Campania si tratta - chiaramente - di pizzerie.

Il primato assoluto della Campania

39 le chiocciole Slow Food assegnate alla Campania, con tante conferme e tantissimi nuovi ingressi che consentono alla nostra regione di staccare nettamente Toscana (solo 28 chiocciole), Piemonte (26), Lazio (25), Lombardia (23).

Ecco di seguito i locali che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento, con evidenziati quelli dell'area metropolitana e i nuovi ingressi