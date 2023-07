A Le Axidie di Vico Equense la colazione è d'autore: ciclo di incontri con le pastry star

Seconda edizione a Le Axidie, storico e fascinoso hotel e resort di Marina d’Aequa, a Vico Equense, per la rassegna “Colazione d’autore” con i più celebri maestri della pasticceria locale e internazionale. Aperta al pubblico, ma rigorosamente su prenotazione e a numero chiuso, dopo Sabatino Sirica, Raffaele Romano e i maestri gelatai Liberato e Raffaele Cuomo, la rassegna ospiterà questa domenica, 2 luglio, alle ore 9.00, il grande Iginio Massari. Sua la regola fondamentale per cui un piatto non dev’essere solo buono, ma anche bello, elegante e coinvolgente.

Colazione da pastry star

Il menù della colazione firmata da Massari prevede il suo celebre panettone, nella versione classica e al cioccolato, tiramisù, sacher, torte da forno morbide, pan frutto al mandarino, torte sbrisolone e speciali cake. Il maestro bresciano preparerà anche una particolare zuppa di frutta e verdura.

L'hotel Le Axidie, costruito nel 1957 dal commendatore Antonio Savarese e progettato dall’architetto svizzero Schnebli, ha da tempo rivolo la propria attenzione alla grande cucina: food director è infatti la stella Michelin Peppe Guida.

I prossimi appuntamenti di “Colazione d’autore” sranno con Ciro Poppella il 16 luglio; Salvatore Gabbiano il 30 luglio; Nancy Sannino il 6 agosto, e Peppe Guida il 20 agosto.