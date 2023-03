Italia-Inghilterra: Piazza Municipio si colora di azzurro

Due monumenti simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno, stasera indosseranno la maglia della nazionale, vestendosi di azzurro. Ieri sera le prove tecniche, con la prima accensione delle luci colorate. In tantissimi hanno pensato che si trattasse dell'omaggio della città alla sua squadra, ma - come spiegano i social del Comune di Napoli - si tratta di un'iniziativa per festeggiare il ritorno della nazionale a Napoli, dopo dieci anni, con il match tra Italia e Inghilterra per le qualificazioni ad EURO 2024. Chiarito l'equivoco, l'iniziativa ha comunque suscitato apprezzamento e saranno in molti ad emozionarsi, passando in zona dopo il tramonto.