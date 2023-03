LDA inizia a cantare e vanno via tutti: "Sono rimasti solo i miei amici"

Luca D'Alessio - in arte LDA - sta vivendo un momento d'oro grazie alla propria musica, ma la sua carriera all'inizio è stata in salita. A raccontarlo è lo stesso figlio d'arte che ospite a "Ciao Maschio" ha raccontato: "Giocavo a calcio, ma pensavo al canto. Andavo ai concerti di papà è sognavo di stare io su quel palco. A 14 anni ho detto a papà di voler fare il suo stesso lavoro, ma non volevo fare la parte del 'figlio di'".

“Mi presentavo nei locali chiedendo di cantare. Una volta sono andato a cantare in un locale a Napoli, dove c’erano 500 persone. Inizio a cantare e ne restano tre, due erano miei amici. Sono tornato a casa distrutto e volevo mollare tutto. Dopo qualche mese scrissi ‘Quello che fa male’ e l’ho presentata ad Amici", ha detto il giovane.