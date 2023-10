Napoli: i quartieri a più alto rischio tradimento

Circa 7 italiani su 10 sarebbero pronti a lanciarsi in focose avventure clandestine. In base ad un recente sondaggio da Incontri-ExtraConiugali.com su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 24 ed i 55 anni, distribuiti nelle diverse regioni italiane, infatti il 68% degli intervistati dichiarava di utilizzare o di avere utilizzato siti o app di incontri online. E sono circa 2 milioni gli utenti attualmente iscritti alla piattaforma dallo scopo dichiarato fin dal nome, con al primo posto per numero gli abitanti della Lombardia, seguiti da quelli del Lazio e quindi della Campania.

Le città in cui si tradisce di più

Per quanto riguarda le singole città, sul podio - stando ai dati dell'ultimo sondaggio realizzato dal sito che fa capo all'imprenditore Alex Fantini - al primo posto c'è Roma, seguita da Milano. La nostra città è terza e registra una propensione al tradimento pari al 85%. In pratica quasi 9 napoletani su 10 sono propensi a tradire il partner e ad avere incontri clandestini.

I Quartieri dove più si desidera tradire il partner

Nella capitale la propensione più alta al tradimento si registra nei quartieri Parioli a quota 97%, Trieste a 96% e Balduina a 95%: in pratica non si salva alcuna coppia.

A Milano si registrano punte del 97% in zona Fiera, 96% a Stazione Garibaldi-Niguarda e 93% a Stazione Centrale-Bicocca.

A Napoli, come indicano gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com, i quartieri dove si registra la maggiore tendenza a tradire sono