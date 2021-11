Funerale con carrozza e cavalli in pieno centro: stupore e curiosità in città

Stupore e curiosità oggi al centro storico di Napoli quando cittadini e turisti hanno visto sfilare un corteo funebre d'altri tempi. Carrozza nera, decorazioni dorate e sei cavalli a trainare. Questa è la scena immortalata anche da diversi smartphone, con le immagini che sono diventate subito virali sul web.

Il corteo ha attraversato anche via Toledo dove in tanti si sono chiesti a chi potesse appartenere quella bara. In un primo momento, in realtà, in tanti hanno pensato ad una trovata pubblicitaria, ma non è così. A quanto pare, infatti, la carrozza trasportava la salma di una donna dei Quartieri Spagnoli, molto amata e ben voluta.