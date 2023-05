Le 500 storiche invadono Napoli per il I Raduno di primavera

Domani, domenica 21 maggio, I raduno delle Fiat 500 storiche. L’evento rientra nelle manifestazioni di solidarietà promosse da Asso.gio.ca. - congiuntamente con il Club Italia Fiat 500 e l’associazione Progetto Uniforme – e con il patrocinio del Comune di Napoli e della II Municipalità.

Il percorso

Il Raduno di Primavera, dedicato alle auto storiche, prevede circa 200 auto che si concentreranno verso le 8.30 in via Brin per poi essere scortate dalla Polizia Municipale con un corteo che attraverserà via Repubbliche Marinare, corso Lucci, piazza Garibaldi, corso Umberto I, piazza Bovio, via Sanfelice, via Medina, piazza Trieste e Trento, via San Carlo, piazza Municipio, via Colombo, via Marina per giungere in piazza Mercato dove le auto resteranno in esposizione fino alle ore 16.

Durante la mattinata, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, verranno consegnati i “panieri solidali” contenenti generi alimentari di prima necessità per le famiglie assistite da Asso.gio.ca.. «Questa bella manifestazione storica il Raduno di Primavera - spiega il presidente di Asso.gio.ca. Gianfranco Wurzburger – vuole essere l’occasione per essere accanto a chi è in difficoltà. Non solo spettacolo e festa, ma una risposta importante per tutte le nostre famiglie. Con la nostra iniziativa ribadiamo non solo il nostro desiderio di “abitare” la piazza, ma anche di proporre iniziative di solidarietà e sostegno». Per i più piccoli saranno montati anche gonfiabili per trascorrere una mattinata in allegria.