Brignano si scusa con Mario Forte: "Ha commesso una leggerezza. L'ho perdonato" - VIDEO

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ha visto protagonisti l'attore Enrico Brignano e il neomelodico Mario Forte. Nei giorni scorsi Brignano aveva commentato con un “pattume” un video di Forte che si esibiva nel brano "Sarà lui, sarà lei". Tanti i commenti in difesa del cantante partenopeo, con Flora Canto, moglie di Brignano, costretta ad intervenire per difendere il marito e dichiarando di aver subito un attacco hacker.

Nelle ultime ore, invece, l'attore si è scusato con l’artista. A rivelarlo è lo stesso Mario Forte in un video sui social: “Mi ha appena chiamato il signor Enrico Brignano. Ha ammesso con tanta umiltà di aver commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso le mie difese, però non alimentiamo odio, non prolunghiamo la cosa, perché anche il signor Brignano ha una famiglia e dei figli. Grazie a tutti, un bacio e buona serata”.