Cibo: Trip Advisor pubblica le migliori destinazioni del mondo. Sorpresa Napoli

"Il premio Travellers' Choice Best of the Best viene conferito alle destinazioni i cui hotel, ristoranti e cose da fare hanno ricevuto un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti della nostra community in un periodo di 12 mesi": così spiega il colosso USA delle recensioni online presentando la classifica 2024 e precisando anche che "Degli otto milioni di profili su Tripadvisor, meno dell'1% riceve il premio Best of the Best, e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. Congratulazioni a tutti i vincitori del 2024 e grazie infinite ai viaggiatori che hanno reso possibile l'attribuzione del premio".

Detto questo, se il viaggio o l'itinerario danno uno spazio importante alla gastronomia e prevedono tantissime soste per gustare qua e là prodotti tipici e novità, ecco quali sono per il 2024 le 18 migliori destinazioni che sanno "tenere occupati e con la pancia piena" i viaggiatori, in ordine di punteggioselezionate da TripAdvisor:

Hanoi: L'affascinante capitale vietnamita è invecchiata bene, conservando il Quartiere Vecchio, i monumenti e l'architettura coloniale e insieme lasciando spazio a sviluppi moderni.

L'affascinante capitale vietnamita è invecchiata bene, conservando il Quartiere Vecchio, i monumenti e l'architettura coloniale e insieme lasciando spazio a sviluppi moderni. Roma: è come la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto, e siti storici sbalorditivi. Getta una monetina nella Fontana di Trevi, resta a bocca aperta davanti al Colosseo e al Pantheon e fa' il pieno di cappuccino per un pomeriggio di shopping in Campo de’ Fiori o a Via Veneto. Rifocillati con un piatto di pasta fresca, assaggia dei succulenti carciofi fritti o una tenera coda alla vaccinara e gusta uno dei migliori pasti della tua vita, scrive TripAdvisor

è come la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto, e siti storici sbalorditivi. Getta una monetina nella Fontana di Trevi, resta a bocca aperta davanti al Colosseo e al Pantheon e fa' il pieno di cappuccino per un pomeriggio di shopping in Campo de’ Fiori o a Via Veneto. Rifocillati con un piatto di pasta fresca, assaggia dei succulenti carciofi fritti o una tenera coda alla vaccinara e gusta uno dei migliori pasti della tua vita, scrive TripAdvisor Creta: gioiello greco immerso in mare turchesi del mare, spiagge che sono lunghe distese dorate

gioiello greco immerso in mare turchesi del mare, spiagge che sono lunghe distese dorate Cuzco: In questo melting pot ad alta quota fra cultura amerindia e meticcia troverete perle indimenticabili

In questo melting pot ad alta quota fra cultura amerindia e meticcia troverete perle indimenticabili Firenze: La cucina toscana rende omaggio all'abbondanza della regione - scrive TriAdvisor - Intingi un grosso pezzo di pane croccante in abbondante olio d'oliva locale e sarai trasportato istantaneamente sulla tua "isola felice".

La cucina toscana rende omaggio all'abbondanza della regione - scrive TriAdvisor - Intingi un grosso pezzo di pane croccante in abbondante olio d'oliva locale e sarai trasportato istantaneamente sulla tua "isola felice". Nuova Delhi

Barcellona

New Orleans

Lisbona

Phuket

Parigi

Jaipur

Baku

Istanbul

Atene

Cartagena

Chiang Mai

Cuba

Per quanto riguarda Napoli, la nostra città nella classifica 2024 delle 18 mete top di tutto il mondo per gli appassionati di food non compare, surclassata ​da Roma, che si piazza al secondo posto, e Firenze al quinto.