Donato presenta il panino con il gelato: all'interno anche pomodori secchi e burrata - VIDEO

Sui social è virale un recente video di Donato De Caprio che prepara un nuovo panino "particolare" nel suo "Con mollica o senza?". Il noto salumiere usa come ingradiente principale un gelato al pistacchio salato, "donato" da un'altra coppia di tiktoker. Il panino - rigorosamente smollicato - viene completato con burrata, podori secchi e prosciutto cotto. Le immagini, come detto, sono diventate virali facendo registrare un boom di like, condivisioni e commenti.