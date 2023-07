Dazn a Napoli regala ai tifosi un taglio di capelli uguale a quello delle stelle del calcio

Il calcio - a Napoli lo sappiamo tutti molto bene - è una passione che va oltre lo spazio dello stadio e il tempo delle partite e scandisce ogni momento e aspetto della vita. Anche i modi di dire, i gesti, l'abbigliamento e il look. "Una vera e propria fede calcistica che diventa parte integrante della vita quotidiana", nota DAZN che per celebrare il ruolo del calcio nella vita dei tifosi lancia un'iniziativa dedicata a tutti i fan che vogliono replicare l'hair style del proprio beniamino. Sono tante, infatti, le stelle del calcio che sono anche icone di stile, spesso proprio per le loro "acconciature" particolarissime, audaci, intriganti.

DAZN regala tagli di capelli

Quest’estate, tutti i tifosi che vorranno ricreare l'hair style dei giocatori e delle legend del grande calcio italiano e internazionale potranno farlo nei “Barber Sport” brandizzati DAZN: dalle tinte creative del difensore del Milan Theo Hernandez, all’iconico taglio dell’attaccante dell’Inter Lautaro, fino agli hair style stravaganti di Pogba. Ma anche i tagli più cool come quello di Dybala e Giroud, senza dimenticare gli stili delle vere e proprie leggende, dal più classico di Totti fino all’indimenticabile “taglio a mezzaluna” del Fenomeno, annuncia una nota di DAZN.

Quando e dove

L'iniziativa parte il 24 luglio, contestualmente, a Roma e Milano. Giovedì 27 luglio tocca quindi a Napoli e Torino.

"Chiunque vorrà - spiega DAZN - potrà recarsi nei barbieri selezionati, con o senza prenotazione, e richiedere gratuitamente i tagli e le colorazioni di capelli disponibili tra quelli dei giocatori più amati di oggi e del passato".

Gli indirizzi dei barber shop DAZN