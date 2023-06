Sannazaro: presentato il cartellone della nuova - grande - stagione

"Ci siamo divertiti a giocare restando fedeli al nostro concetto di teatro, in un costante racconto del territorio che non omologa la nostra scelta artistica, ma la rende unica, speciale, tutta n’ata storia", spiega Lara Sansone presentando la nuova stagione del Teatro Sannazaro. "La nostra stagione, lontana dall’essere autoreferenziale e campanilista, intende celebrare il momento che sta vivendo la città - continua la sansone - Non a caso Tradizione e Contemporaneo sono le due linee guida che ci contraddistinguono da qualche anno. Coinvolte eccellenze del nostro territorio: in palcoscenico, alla regia, alla drammaturgia. Abbiamo disegnato un cartellone in cui grandi nomi popolari sono alle prese con baluardi della tradizione, ma sono anche presenti artisti che si misureranno con importanti testi contemporanei, per offrire un percorso artistico coerente ed originale".

Il Cartellone

Si parte dal 13/10 con BALCONE A 3 PIAZZE di Mirko Setaro e Francesco Velonà, con BIAGIO IZZO Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo regia Pino L’Abbate - Produzione TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO E AG SPETTACOLI

Dal 10/11 IL VEDOVO ALLEGRO uno spettacolo di e con CARLO BUCCIROSSO con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice e con Davide Marotta - Produzione ENTE TEATRO CRONACA E AG SPETTACOLI

Dall’ 8/12 STASERA PUNTO E A CAPO uno spettacolo di e con MASSIMILIANO GALLO con Pina Giarmanà, Shalana Santana - Produzione TEATRO DIANA, CITTÀ MEDITERRANEE - NUOVI ORIZZONTI

Dal 26/12 LA FESTA DI MONTEVERGINE di RAFFAELE VIVIANI regia LARA SANSONE - Produzione TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO

Dal 16/02 METTICI LA MANO di MAURIZIO DE GIOVANNI con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra regia ALESSANDRO D’ALATRI Produzione DIANA OR.I.S.

Dal 5/04 NUOVO CAFÈ CHANTANT uno spettacolo di e con LARA SANSONE e con il Balletto e l’Orchestra del Cafè Chantant con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano - Produzione TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO

Dal 3/05 PIERINO E IL LUPO con PEPPE BARRA con Ensemble Spaccanota direttore Giorgio Mellone Produzione TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO E AG SPETTACOLI CONTEMPORANEO

Dal 3/11 LA FELICITÀ di Eric Assous con GIANFELICE IMPARATO e con Alessandra D’Ambrosio regia Gianfelice Imparato Produzione I DUE DELLA CITTÀ DEL SOLE

Dal 15/12 I DUELLANTI dal racconto di Joseph Conrad scritto da Francesco Niccolini con Carlo Di Maro e Antonio Turco regia MARIO GELARDI Produzione SOLOT, COMPAGNIA STABILE DI BENEVENTO in collaborazione con NUOVO TEATRO SANITÀ

Dal 2/02 LA LEZIONE di Eugène Ionesco con NANDO PAONE e con Daniela Giovanetti, Valeria Almerighi regia ANTONIO CALENDA Produzione TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO, TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI

Dal 9/02 QUESTIONE DI FAMIGLIA dI Carmen Di Marzo con Luigi Diberti, Ivan Castiglione, Carmen Di Marzo, Adriano Pantaleo regia GIUSEPPE MIALE DI MAURO Produzione GEKON PRODUCTIONS

Dal 1/03 COME TU MI VUOI di Luigi Pirandello con LUCIA LAVIA regia LUCA DE FUSCO Produzione TEATRO STABILE DI CATANIA, TEATRO DELLA TOSCANA TEATRO NAZIONALE, TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO

Dall’ 8/03 LE CINQUE ROSE DI JENNIFER di Annibale Ruccello con GEPPY GLEIJESES E LORENZO GLEIJESES regia Geppy Gleijeses Produzione GITIESSE ARTISTI RIUNITI

Dal 26/04 E.G.O. OVVERO L’ARTE DI ESSERE FELICI scritto da Mariano Lamberti e Riccardo Pechini con LORENZO BALDUCCI regia MARIANO LAMBERTI Produzione TEATRO SEGRETO

DAL 17/05 UNA DONNA SOLA di Dario Fo e Franca Rame con ROSALIA PORCARO regia ENRICO MARIA LAMANNA Produzione TEATRO PARIOLI E TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE TEATRO SANNAZARO

Dal 6/11 EFFETTO TRUFFAUT di Nicoletta Della Corte e Valerio Ruiz con Nicoletta Della Corte regia Valerio Ruiz Coproduzione TEATRO STABILE DI CATANIA, TEATRO DELLA TOSCANA, TRADIZIONE E TURISMO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE - TEATRO SANNAZARO

Dall'11/12 PACCHIELLO VENDITORE AMBULANTE DI TARALLI CALDI CALDI E DI GUAI NERI NERI di Pasquale Ferro con Roberto Capasso regia Roberto Capasso Produzione PROSPET PRODUZIONI DAL 5/02 LA RAGIONE DEGLI ALTRI di Luigi Pirandello con Anna Bocchino, Viola Forestiero, Ettore Nigro Produzione PICCOLA CITTÀ TEATRO

Dal 12/02 GELTRUDE di Fortunato Calvino con Francesco Barra, Elena Fattorusso, Francesca Morgante regia Stefano Ariota Produzione M&N’S

Dal 4/03 POPERA IL BARBIERE DI SIVIGLIA da Pierre De Beaumarchais e Gioacchino Rossini progetto e regia Gianmarco Cesario arrangiamenti musicali Mariano Bellopede Produzione I DUE DELLA CITTÀ DEL SOLE

Dal 18/03 IL NOBILE GUARDAPORTE di Roberto Del Gaudio con Antonio De Rosa regia Maria Verde Produzione ARTISTIK@LABMENTE

Per "Cantiere Sartoria"

WEAVING TOGETHER - Tessere insieme: è il progetto di tessitura collettiva multidisciplinare e multiculturale, condiviso tra artisti, professionisti del settore e partner di diverse nazionalità, organizzato per tappe di residenza creativa e professionale in paesi di diversa nazionalità. Il progetto, presentato da ENTE TEATRO CRONACA VESUVIOTEATRO insieme con TRADIZIONE e TURISMO CENTRO di PRODUZIONE TEATRALE TEATRO SANNAZARO di Napoli e la SOLOT COMPAGNIA STABILE di BENEVENTO, è vincitore del bando BOARDING PASS PLUS 2022-2024, 4° edizione, linea B ed è realizzato con il sostegno del MIC MINISTERO DELLA CULTURA -DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO. Ideato con la COMPAGNIE DE THÈATRE D’AMATO/STAHLY, è curato dall’autrice e regista ANNALISA D’AMATO

O BEIJO NO ASFALTO - il bacio sull'asfalto di NELSON RODRIGUES. Progetto di traduzione e messa in scena: nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale OFICINAS DE TRADUÇÃO: NELSON RODRIGUES DIPARTIMENTO DEGLI STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA e il DIPARTIMENTO DI POST LAUREA IN STUDI LETTERARI DELL’UNIVERSIDADE FEDERAL DI MINAS GERAIS (UFMG) BRASILE, TRADIZIONE E TURISMO CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE TEATRO SANNAZARO, ricercatori, docenti, traduttori, attori e registi sono chiamati a tradurre e mettere in scena opere del consacrato drammaturgo brasiliano. Un progetto a cura di ANITA MOSCA, EMILIO MASSA, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, UNIVERSITÀ FEDERAL DI MINAS GERAIS DI BELO HORIZONTE e TRADIZIONE E TURISMO CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE TEATRO SANNAZARO.

SKY IS DIFFERENT BY THE SEA. Spartacus e Betta Splendens: un pesce rosso e una combattente siamese che vivono in un acquario. Betta accetta la condizione con pragmatismo; Spartacus perde la memoria ogni cinque minuti. Non sa nemmeno di essere un pesce rosso. Quello che sa è di essere un rivoluzionario, il presidente del partito della rivoluzione naturale; sa che deve raggiungere i suoi compagni nell’oceano, dove si prepara la rivolta di tutte le creature viventi contro gli uomini. Sky is different by the sea racconta i suoi tentativi di fuggire dall’acquario per partecipare alla rivoluzione; e dei tentativi di Betta di impedirglielo, cercando comunque di assecondare le sue illusioni. Un progetto a cura di CARLO GELTRUDE da una drammaturgia di CARLO GALIERO