Compie 80 anni Enzo di Domenico, icona della musica napoletana

Vincenzo, per tutti Enzo Di Domenico è stato tra gli indiscussi protagonisti della scena musicale napoletana a partire dalla fine degli anni '60. Nato a Casalnuovo il 25 luglio del 1943, ha superato il giro di boa degli 80 anni restando sempre sulla cresta dell'onda. Paroliere, arrangiatore, compositore, ma anche cantautore e attore, il suo nome è legato a indiscussi successi del secolo scorso eseguiti da artisti amatissimi all'ombra del Vesuvio e non solo, come Luciano Rondinella, Mario Merola, Mario Trevi e Giulietta Sacco.

O' sgarro, una sua composizione, ispirò la prima sceneggiata western napoletana, che venne interpretata da Mario Merola. Passione eterna, cantata da Valentina Stella, è in Benvenuti al Sud.

A Enzo Di Domenico è dedicata l'edizione 2023 di "‘O sole ‘e Napule", poliedrico evento organizzato dal presidente dell'associazione culturale "Napoli Arte", Giosuè Calabria, per tenere alta la tradizione musicale partenopea, che si terrà questo fine settimana (venerdì 6 e sabato 7 ottobre) al Teatro Troisi. Dell'evento, patrocinato dall’AIL - Associazione italiana leucemie e linfomi, cui è dedicata un'apposita raccolta fondi, Di Domenico sarà anche direttore artistico.

Da programma, il 6 ottobre il palcoscenico del Troisi è dedicato a “Le Canzoni di Sempre”, brani editi della tradizione napoletana. La serata del 7 ottobre è invece per i “Nuovi Suoni”, e darà spazio a composizioni e nuovi progetti di musicalità di artisti emergenti. Lo spettacolo sarà accompagnato da sfilate di moda dello stilista Gianni Cirillo, da esibizioni di danza e dalla presenza di numerosi ospiti. La conduzione è affidata a Carmen Di Pierno.

Il programma

3 le sessioni di canzoni:

"Napoli canta Enzo Di Domenico", con gli artisti Alessandra Arena, Enzo Caradonna, Simona Chiaro, Mario Conte, Gino da Vinci, Leo Ferrucci, Nino Forte, Maurizio, Salvatore Monopoli band, Alessia Moio, Valentina Montone, Mirko Primo, Ciro Rigione, Diego Soriano e Giusy Tuccillo.

"Le Canzoni di Sempre" con Valerie Edò , Fabio Fravolini, Carmine Marono, Gianni di Meo, Han Zhengiu, Anita Orfano, Debora Terlizzi, Veronica Della Monica, Annamaria Da Brescia, Pino Paolessi, Sabrina Brodosi, Antonella Nenni, Marco di Fiandra, Alessandro Gargano, Enrico Iacullo, Susi Liparulo.

"I Nuovi Suoni" con Roberta Minieri, Gustavo Martucci, Unica-Mente, Calandrella, Fabrizio Massaro, Giuseppe Madonna, Anna Maggi, Ciro Landi, Antonia Romano, Pamela Mancine, Ferdinando Borrelli, Duo Macumba, Dante Ferri, Anna Ry, Nunzia Minervino e Genny Forte , Margi Ballivo e Anna Maria D’Anna