Tú sí que vales: a Napoli il casting a metà marzo. Come partecipare

Tornano ad accendersi i riflettori sul talent Mediaset "Tú sí que vales". Trampolino di lancio per talenti tutti da scoprire - basti pensare che Shari, tra i big in gara a Sanremo si è fatta notare proprio nel programma - ha annunciato le prossime tappe per le selezioni per l'edizione 2023, la nona da quando il programma fece per la prima volta la sua apparizione in Tv. Dopo Roma e Milano, rispettivamente il 13 e 22 febbraio, ovviamente non poteva mancare Napoli, dove il team giungerà il 15 marzo prossimo.

Per partecipare è necessario compilare l'apposita scheda su WittyTv (https://www.wittytv.it/casting-tsqv/), con i dati anagrafici, una foto, un video (frontale, in cui si sia ben visibili), selezionare una delle 29 categorie che vanno dal ballo al canto (nelle diverse declinazioni), dalle arti marziali alla danza del ventre senza dimenticare acrobati, stilisti e poeti,