Medaglia d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri alla città di Napoli

In Piazza del Plebiscito onori alla resilienza napoletana nel fronteggiare l'occupazione nazista. 4 giornate di Napoli. L'Arma dei Carabinieri consegna infatti la Croce d'Oro al Merito al gonfalone del Comune, nell'ambito delle manifestazioni per celebrare l'80º anniversario delle Quattro Giornate.

L'Arma dei Carabinieri ha scelto questa occasione speciale per conferire il massimo riconoscimento al gonfalone del comune di Napoli, come segno di gratitudine e riconoscimento per il contributo della città alla storia dell'Italia e alla difesa dei valori di libertà e democrazia. La cerimonia inizia alle 9.30.