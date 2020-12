Scuole chiuse per allerta meteo, sospesa anche la Dad: polemiche

La chiusura delle scuole sancita dal comune di Napoli per allerta meteo ha portato anche alla sospensione della Dad. Non mancano le polemiche e le diverse posizioni. Se da un lato i sindacati della scuola spiegano che "se la scuola è chiusa per allerta meteo allora gli insegnanti non sono tenuti neppure a fare lezione da casa ai propri alunni attraverso la didattica a distanza'", dall'altro lato non si placano le polemiche dei genitori e del mondo politico.

"Gravissimo che in molte scuole napoletane per effetto dell'ordinanza sindacale, con cui a causa dell'allerta meteo sono stati chiusi gli edifici scolastici, stamattina non si siano tenute neanche le lezioni a distanza". Lo affermano il coordinatore cittadino, Andrea Santoro, e il componente della direzione nazionale, Luigi Rispoli, di Fratelli d'Italia che aggiungono: "Il provvedimento di de Magistris, inopportuno e scritto male, ha consentito ad alcune scuole di sospendere la Dad anche per le classi che, per effetto delle disposizioni della Regione, già svolgono le lezioni con questa modalità. Troviamo sconcertante il comunicato di alcune organizzazioni sindacali che giocando sulla confusione creata dai vari livelli istituzionali con provvedimenti sconnessi e in contrasto tra loro, hanno intimato ai dirigenti scolastici di non predisporre per nessuna classe la didattica a distanza". Santoro e Rispoli richiamano "tutti ad un alto senso di responsabilità. Siamo convinti che la maggior parte dei lavoratori della scuola, consapevoli della loro importante funzione e in considerazione dell'eccezionalità del tempo che stiamo vivendo, non hanno condiviso l'iniziativa di alcune sigle del comparto e invitiamo il sindaco - concludono Santoro e Rispoli - a esplicitare, nei prossimi provvedimenti, che la chiusura delle scuole non riguarda il fermo di tutte le attività né, a maggior ragione, la sospensione delle attività didattiche a distanza per le classi che già la fanno".