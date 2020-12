Covid e istruzione: arriva “La scuola onlife", guida gratuita per la didattica digitale integrata

“LA SCUOLA ONLIFE. Guida pratica per la Didattica Digitale Integrata”. È questo il nome della pubblicazione di E.D.I. Onlus che propone un nuovo modello di aula, tra virtuale e reale, una guida gratuita (scaricabile online) ricca di consigli pratici e riferimenti teorici per innovare i processi educativi e formativi, in modo da superare l’online per arrivare a un’ottica “onlife”, che parta dalla consapevolezza della compenetrazione tra mondo reale e mondo virtuale.

La pubblicazione è stata realizzata all’interno di ECo- S.C.AT.T.I.1, progetto finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato dalle esigenze specifiche sorte a seguito del lockdown di marzo 2020 da 4 territori in Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia, già attivi in una progettazione comune.

Responsabile della Guida e capofila del progetto è E.D.I. Onlus, cooperativa sociale attiva nel campo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che promuove l’uso delle tecnologie digitali in ambito educativo.

La pubblicazione propone un assetto di aula virtuale e reale in grado di cogliere gli aspetti positivi della digitalizzazione, mantenendo la cura delle relazioni, che è ciò che consente di formare con i diritti e non sui diritti. La struttura della Guida si articola in 3 parti: nella prima parte viene presentata una cornice teorica in riferimento al tema delle tecnologie digitali nel campo educativo, affrontando le caratteristiche degli ambienti digitali e gli effetti delle tecnologie sui processi cognitivi e di apprendimento, al fine di fornire indicazioni per un uso efficace e consapevole delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella didattica. Nella seconda parte si esplorano le metodologie, le tecniche e gli strumenti per la Didattica Digitale Integrata. Un’attenzione speciale è dedicata alla promozione della partecipazione attraverso l’uso delle tecnologie, con riferimento anche all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. Si analizzano i potenziali rischi connessi all’uso delle tecnologie digitali, con consigli su come prevenirli, e si propone una riflessione sulla progettazione della didattica fra presenza e distanza. La terza parte, infine, contiene proposte di attività da realizzare con bambini e ragazzi (6-14 anni) in tre ambiti specifici: rischi online e cittadinanza digitale, didattica innovativa delle discipline, promozione della partecipazione attraverso le tecnologie.

Arricchita da numerosi link che rinviano a diverse parti del testo e a siti/applicazioni/documenti esterni, LA SCUOLA ONLIFE può essere uno strumento concreto di supporto al docente e agli educatori.