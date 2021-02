Docente positivo al Covid a scuola, sospese le lezioni in due classi fino al 17 febbraio

Nuovo caso di positività tra i docenti della Ic Falcone Scauda di Torre del Greco. Lezioni sospese sino al 17 febbraio per due classi. Come da protocollo si è proceduto alla segnalazione all’Asl di tutti i docenti e degli alunni dei contatti stretti. La ripresa in presenza è prevista per giovedì 18 febbraio. In questo periodo sarà garantita la didattica a distanza. Il protocollo prevede che tutti alunni e docenti contatti stretti per il tramite del proprio medico di famiglia procedano a tampone molecolare (non risultano attendibili i test rapidi) e posti in quarantena.

Per il resto delle classi invece dell'istituto le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì.