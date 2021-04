"Ripartiamo dalla scuola": lo slogan e l'impegno della Sequoia di Napoli

"Ripartiamo dalla scuola, la cura per un futuro migliore". Questo lo slogan scelto da Sequoia, scuola materna, elementare e media integralmente bilingue di Napoli. Una comunicazione che non vuole fare banale pubblicità, ma rappresentare un invito ad assegnare alla scuola in presenza un valore assolutamente prioritario.



"Ora che siamo tornati in aula, l'auspicio è che da adesso gli istituti scolastici possano davvero riaprire e non richiudere mai più - Così esordisce la direttrice della Sequoia, Paola Urdininea. - Siamo coscienti del dramma sanitario e della pericolosità del virus, ma siamo anche convinti che la scuola sia una priorità, anzi – di più - una cura per un futuro migliore. Gli studenti di oggi, saranno il domani della nostra società e nonostante il Pc sia stato un canale e uno strumento utile per tenere vive le relazioni, l'istruzione non può essere sminuita ad una semplice trasmissione di nozioni. Troppo spesso il dialogo filtrato attraverso uno schermo è penalizzante sia per il docente che per lo studente".

"La pandemia ha fatto emergere ancora di più l'importanza dell'insegnamento e del rapporto tra alunni e insegnanti - aggiunge la direttrice - L’apprendimento e il sapere, da sempre, nascono e si sviluppano attraverso il confronto. Noi, fin dalle materne, ci poniamo l'obiettivo di contribuire in misura determinante, a far crescere la personalità degli studenti, a radicare i loro valori, a stimolare l’intelligenza, la socialità e la creatività dei ragazzi.

Tutto questo è compito davvero arduo con la DaD.

Per questo ci auguriamo che tutti, genitori, politici, amministratori pubblici, acquisiscano la consapevolezza che la scuola è realmente una priorità e debba essere l'ultima istituzione a chiudere e la prima a riaprire".