L'importanza delle materie steam per il futuro degli studenti

Dagli Albori dell'Intelligenza Artificiale ai Modelli Generativi è il titolo dell’ultimo modulo del percorso didattico “STEAM4Future” ideato da ScuolAttiva Onlus e sostenuto da Boeing Italia, che si è tenuto nei giorni scorsi presso l’Osservatorio Astronomico Capodimonte di Napoli.

Durante il modulo didattico i ragazzi delle scuole secondarie di II grado partenopee partecipanti hanno avuto la possibilità, nelle prima parte della mattinata, di ascoltare la testimonianza di prestigiosi role model quali Chiara Boiano, Global Engagement Europe Project Manager di Boeing Italia, Alessio Amato, Supplier Quality Representative Europe, Middle East and Africa di Boeing Italia, Clementina Sasso, Ricercatrice in Fisica Solare presso INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte e Ersilia Cozzolino, PhD in Industrial Product and Process Engineering della Fulbright Commission. A seguire il Talk Scientifico “Dagli Albori dell'Intelligenza Artificiale ai Modelli Generativi” tenuto dal prof. Stefano Marrone, Ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’attività pratica in cui hanno sperimentato alcuni modelli generativi.

Il progetto

Giunto alla sua 7° edizione e realizzato in collaborazione con Boeing Italia, il progetto STEAM4Future ha tre principali obiettivi: avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di II grado alle materie STEAM, sviluppare un orientamento alle nuove professioni 4.0 poco conosciute dal mondo della scuola e superare il gap di genere esistente nelle scuole e nelle università italiane rispetto alle materie tecnico - scientifiche.

"È stata una bella opportunità e ho trovato tutto di grande interesse, siamo stati a contatto con tanti professionisti del campo scientifico e informatico e con aziende globali come Boeing. Inoltre siamo state messe in guardia anche delle derive di un incontrollato sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ritengo comunque una grande opportunità per l'umanità", racconta a NapoliToday Federica Accardo che frequenta l'ultimo anno nell'istituto tecnico Statale Luigi Sturzo a Castellammare di Stabia."Il mio sogno è quello di diventare una biologa e grazie agli studi che sto completando nella mia scuola spero davvero di riuscire a raggiungere i miei obiettivi", conclude la studentessa che risiede con i suoi cari a Trecase.

STEAM4Future

Dal 2017 ScuolAttiva Onlus con STEAM4Future ha coinvolto oltre 4.400 studenti e studentesse di 6 regioni italiane, 311 insegnanti e oltre 5.800 membri delle famiglie coinvolte. Quest’anno il progetto coinvolge 12 licei e 350 studenti e studentesse di 5 città italiane: Bari, Milano, Napoli e Roma.