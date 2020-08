Ritorno a scuola dopo il Covid, un murales per riaccogliere gli studenti

Gli studenti dell'istituto Silvio Pellico di Lettere troveranno ad accoglierli al loro rientro, dopo la pausa Covid, il 14 settembre, un murales realizzato presso le scalinate della scuola da Pierpaolo Maria Perrone, artista ed ex studente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un ex alunno della nostra scuola, il Silvio Pellico di Lettere, Pierpaolo Maria Perrone, un artista di murales, ci ha regalato la tinteggiatura delle scale per accogliere all'aperto gli alunni della scuola secondaria con un'opera bella che dia fiducia per un anno scolastico difficile", sono le parole di ringraziamento del preside del Pellico, Pasquale Iezza, per l'opera artistica di valore realizzata da Perrone.