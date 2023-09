La scuola dell'infanzia La Lodoletta riapre dopo 3 anni: "Un'emozione immensa per tutti"

"La scuola dell'infanzia La Lodoletta è finalmente aperta dopo 3 anni. Stamattina primo giorno di scuola per tutti gli iscritti. Un'emozione immensa per tutti!".

E' quanto scrive in un post su Facebook il presidente della Municipalità 3 di Napoli Stella, S. Carlo all'Arena, Fabio Greco, per esprimere soddisfazione per la riapertura dell'istituto di via Lieti a Capodimonte, chiuso da circa tre anni.