Gli alunni della Leopardi protagonisti al San Carlo

L’Officina delle competenze “Scuola InCanto” e “Verseggiando in Musica” porta gli alunni della “Leopardi” al prestigioso San Carlo. Il rinomato Teatro a livello europeo ha visto esibirsi più di 50 alunni del Comprensivo “Leopardi” di Torre Annunziata con una suggestiva Traviata di Giuseppe Verdi. Accanto ai propri alunni la Dirigente Scolastica, Antonella d’Urzo, elegante con una mise in tailleur pantaloni rosa fuxia, si è detta felice di aver portato la lirica alla Leopardi, soprattutto per aver dato la possibilità ad alunni e genitori di poter vivere una mattinata al San Carlo tutti insieme.

A condividere le emozioni vissute in questo percorso indescrivibile e unico, la referente musicale, Luisa Cinque, che ha coordinato il progetto. I due moduli del progetto extracurriculare “Scuola InCanto” e “Verseggiando in Musica, hanno coinvolto quasi tutte le classi quinte di scuola primaria, dal mese di marzo ad oggi, per circa trenta ore dedicate alla lirica.

L’esperta interna individuata, la prof. Anna Rosa Rosa, che ha sapientemente guidato i ragazzi durante le prove, è stata supportata dalle docenti tutor che hanno dimostrato entusiasmo e spirito di squadra durante il percorso svolto con le loro classi. Emozionati e con i volti sorridenti, i ragazzi si sono distinti per preparazione e per intonazione facendo scoprire dei talenti e sogni inattesi.

Grande l’impegno e la partecipazione da parte della scuola Primaria e delle famiglie che hanno reso possibile una fattiva collaborazione per la buona riuscita del progetto. “Un percorso, quello musicale, che prende per mano gli alunni, sin dal segmento dell’infanzia e che li accompagna fino alla scuola secondaria di primo grado per restituirli, in uscita, più completi e socievoli. Il seme della libertà e della sensibilità cresce in loro, la musica nutrirà i loro animi e le loro menti nel tempo”, dichiara la d’Urzo. L’esperienza dell’Opera lirica è un qualcosa di irripetibile che resterà memore nelle loro vite nel presente e per il futuro.