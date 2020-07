De Luca: "Il Governo promette impegno, ma faremo 180mila test per il rientro a scuola"

"Il governo ha promesso impegno ma ritengo che sia meglio prepararsi, con mezzi nostri, a 180mila test per rientro a scuola. Dobbiamo garantire serenità per rientro in classe". Sono le parole del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in vista del rientro a scuola il 14 settembre.

Mascherina sì o no? Lo studio di Science

La prestigiosa rivista scientifica Science ha studiato gli effetti delle riaperture in tre paesi, Finalndia, Danimarca e Israele per capire se è possibile tornare a scuola in sicurezza. Secondo la lettera aperta firmata da oltre 1.500 membri del "Royal College of Paediatrics and Child Health", continuare a tenere chiuse le scuole lascerebbe segni indelebili a un’intera generazione. Suddividere gli studenti in piccoli gruppi, far indossare loro le mascherine e mantere un certo livello di distanziamento sociale potrebbe essere la soluzione migliore, considerato anche che i bambini più piccoli sembrerebbero trasmettere il virus raramente (fino a una possibile smentita del prossimo studio almeno).

Calendario scolastico

Si torna in classe lunedì 14 settembre 2020 e le lezioni termineranno sabato 5 giugno 2021 per un totale previsto di 203 giorni di lezione, ovvero di 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.

Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano mercoledì 30 giugno 2021.

Fatte salve le festività nazionali fissate dalla normativa statale per i giorni:

Primo novembre, festa di tutti i Santi,

8 dicembre, Immacolata Concezione

25 dicembre, Natale

26 dicembre, Santo Stefano

Primo gennaio, Capodanno

6 gennaio, Epifania

Il lunedì dopo Pasqua

25 aprile, Anniversario della Liberazione

Primo maggio, Festa del Lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica

La festa del Santo Patrono, se ricade in periodo di attività didattica

Le attività didattiche sono sospese nei giorni:

2 novembre, commemorazione dei defunti

7 dicembre 2020 Ponte dell’Immacolata

Dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie

I giorni 15 e 16 febbraio 2021, lunedì e martedì di Carnevale

Dal 1 aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali

Sono confermate poi le celebrazioni del 27 gennaio, 10 febbraio e 19 marzo.