Caritas, in Campania bassa percentuale di alunni con cittadinanza non italiana

Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono le regioni con più stranieri nelle scuole. Lo registra il Rapporto Caritas-Migrantes 2021 presentato oggi. Gli alunni con cittadinanza non italiana nell'anno scolastico 2019/2020 sono, in valori assoluti, 876.801. La percentuale, sul totale della popolazione scolastica è del 10,3%.

Regioni molto popolose del Sud hanno percentuali molto inferiori di alunni con cittadinanza non italiana: Campania, Sicilia e Puglia, per esempio, hanno rispettivamente, il 3,2%, il 3,1% e il 2,1% di presenze di alunni con cittadinanza non italiana.