Lady Colombo incinta? I fans ci credono. Ecco la sua risposta

Aleggia ancora un velo di mistero sulla "scomprsa" dai social di Tina Rispoli. La moglie di Tony Colombo la scorsa settimana ha improvvisamente rimosso tutte le foto da Instagram, lasciando i suoi followers con un semplice "Restate connessi..." e una frase di Oscar Wilde: "Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto".

Il mistero si infittisce dopo un nuovo post, sempre via Instagram, con il quale la Rispoli chiede ai suoi fans "Curiosi?". Molti hanno risposto semplicemente "sì", mentre altri hanno avanzato delle ipotesi su questa improvvisa ritirata. Qualcuno ha capito che "qualcosa bolle in pentola" e per molti si tratta di una gravidanza.

"Se incinta?" chiede una giovane, alla moglie del cantante che, però, non ha dato alcuna risposta se non: "Le cose sono vere quando le publichiamo noi ,altrimenti sono solo chiacchiere" e "Solo cose belle condividiamo con voi".